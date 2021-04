Weronika Rosati oglądała Oscary w piżamie. Pokazała swoją sypialnię

Weronika Rosati w tym roku galę rozdania Oscarów oglądała w domu przed telewizorem. Na tę okazję przywdziała elegancką piżamę i uchyliła rąbka tajemnicy, jak wygląda jej sypialnia.

Weronika Rosati choć w Polsce jest znaną gwiazdą i popularną aktorką, to jednak od wielu lat próbuje swoich sił w amerykańskiej branży filmowej. Została absolwentką łódzkiej filmówki, a następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie uczyła się w słynnym i prestiżowym Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Ponadto Weronika jest również członkiem Europejskiej Akademii Filmowej.

Rosati od dawna żyje na dwa domy. Jeden ma w naszym kraju, do którego wraca, gdy ma zdjęcia do seriali i filmów, zaś drugi ma w Los Angeles i tam żyje na co dzień. Aktorka kilkukrotnie była obecna na rozdaniu Oscarów. W tym roku nie mogła brylować na czerwonym dywanie, ale za to oglądała transmisję na żywo przed telewizorem. Wybrała na tę okazję specjalną kreację.

Sypialnia Weroniki Rosati

Weronika swój dom w Los Angeles urządziła w minimalistycznym stylu. Jej wnętrza są jasne, na ścianach króluje biel. Tak samo prezentuje się jej sypialnia, która jest jej oazą spokoju i miejscem do wypoczynku. W centralnym punkcie stoi wielkie łoże z zagłówkiem, a po bokach ustawione są stoliki nocne. Na nich znajdują się lampy oraz książki, które Rosati czyta przed snem. Na przeciwko łóżka znajduje się drewniana toaletka z lustrem. To właśnie w tym miejscu Rosati dba o swoją urodę i wykonuje makijaż. Całe pomieszczenie jest bardzo przytulne.

"Ten weekend spędzam w domu nie tylko z powodu ponurej pogody ale też dlatego że jak co roku tradycyjnie będę oglądać Oskary. Na ta okazje zakładam najwygodniejszą i najelegantszą piżamkę. Pomóżcie wybrać, która kreacja na dzisiejszą domową galę?

Weronika Rosati: "Chcę pokazywać córce świat wartościowy"

