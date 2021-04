Oscar przynosi pecha w życiu prywatnym? Te aktorki zapłaciły wysoką cenę za najwyższe filmowe wyróżnienie

"Klątwa Oscara" czy zawodowa zazdrość?

Sukces w cieniu zdrady

Kate Winslet przeżywała najszczęśliwszy okres w swoim zawodowym życiu. Zwieńczeniem pasma sukcesów była statuetka Oscara za rolę w filmie "Lektor". Tymczasem prywatnie wiodło jej się coraz gorzej. Spekulowano, że jej mąż, reżyser Sam Mendes, ma słabość do innej aktorki Rebecci Hall. Kilka miesięcy po ceremonii wręczenia najważniejszych nagród filmowych jej małżeństwo przeszło do historii.

Problem ze słabością męża do innych kobiet miała także Emma Thompson. Rola w "Powrocie do Howards End" zapewniła jej wyróżnienie Akademii Filmowej, jednak praca na planie była dla niej wielkim stresem. W filmie grała także Helena Bonham-Carter, która miała wówczas romans z jej mężem, Kennethem Branaghem. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Emma Thompson wspominała w wywiadach, że rola w "Love Actually" przypominała jej do złudzenia jej własną historię. Przypominamy, że aktorka wcielała się w rolę kobiety, która odkrywa niewierność męża.