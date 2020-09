Marka Jusee już w sprzedaży. Znamy ceny kosmetyków Julii Wieniawy

Jusee – kosmetyki Julii Wieniawy. Co znajdziesz w ofercie?

W ofercie Jusee znajdziemy tylko dwa kosmetyki: pomadkę pielęgnacyjną do ust Shameless Lip Crayon w kilku odcieniach oraz tusz do rzęs Virtuosa. Zdaniem Julii Wieniawy, Agnieszki Wesołowskiej i Olgi Zajączkowskiej – kobiet stojących za marką Jusee – to właśnie te dwa produkty powinny się znaleźć w kosmetyczce każdej kobiety. Jak przekonuje Wieniawa, tusz do rzęs oraz pomadka wystarczą, by podkreślić naturalne piękno każdej kobiey.