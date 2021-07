Marta Chodorowska pokazała zdjęcia z wakacji. Do jednego z nich pozuje topless

- Chwilę potrwało zanim polubiłam się z Chorwacją. Nie jestem fanką turystycznych "must see", wielkich campingów z doskonałą, rozrywkową infrastrukturą, uroczych ale tak zatłoczonych miasteczek, że robią wrażenie już tylko wydmuszek, bo uciekło z nich prawdziwe życie, straganów, promenad, restauracji, w których zabawia się klientów. Zawsze mam ochotę uciec jak najdalej. Na szczęście mam tyle czasu by dać Chorwacji czas. Wgryzam się powoli. I już udało nam się znaleźć niewielkie, spokojne plaże, urocze kameralne knajpki i malownicze niewielkie kampingi.