Katarzyna Żak wygląda rewelacyjnie. Zdradziła, jak dba o zdrowie i wygląd

Pani Katarzyna używa na co dzień kremu nawilżającego, odżywczego serum oraz tłustego kremu na noc. Stosuje także maseczki (najczęściej na noc). - Czasami idę spać z maseczką na twarzy: co się wetrze w poduszkę, to wetrze, a co w buzię to moje – wyjaśnia.