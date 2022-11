Marta Glik kibicuje mężowi w Katarze. Tak ubrała się na mecz Polska-Meksyk

Marta Glik, żona Kamila Glika grającego na pozycji obrońcy w reprezentacji, wsiadła w samolot i poleciała do Kataru, aby kibicować ukochanemu. Polską kadrę zagrzewa do walki z trybun. Zanim jednak pojawiła się na stadionie, wyraziła wsparcie dla biało-czerwonych na Instagramie. Dołączyły do niej jej córki, matka oraz teściowa.