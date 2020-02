Marta Kaczyńska ma powód do dumy. Jej córka Martyna Dubieniecka została laureatką

Martyna Dubieniecka jest młodszą córką Marty Kaczyńskiej. W tym roku skończy dopiero 13 lat, a już osiąga pierwsze sukcesy w sporcie. Ostatnio została laureatką w konkursie jeździeckim Cavaliada Kraków.

Marta Kaczyńska - dzieci i mężowie

Marta Kaczyńska zawarła trzy związki małżeńskie. Jest również matką 16-letniej Ewy i 12-letniej Martyny, których ojcem jest jej drugi mąż, Marcin Dubieniecki. Przez jakiś czas do wiadomości publicznej podawano, że ojcem Ewy jest pierwszy mąż Kaczyńskiej - Piotr Smuniewski. Podczas kampanii prezydenckiej Lecha Kaczyńskiego, to on pozował z nią do wspólnych zdjęć. W 2007 roku Marta Kaczyńska wystąpiła do sądu z wnioskiem o zaprzeczenie ojcostwa Piotra Smuniewskiego. Po rozwodzie rodziców Dubieniecka zyskała ojczyma. W 2018 roku biznesmen Piotr Zieliński ożenił się z Martą Kaczyńską. Owocem ich związku miłości jest syn Stanisław.