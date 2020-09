Marta Kaczyńska zabrała głos w sprawie praw zwierząt. Nie spodziewała się, że internauci będą tak szczegółowi

- Humanitarne traktowanie zwierząt, wykluczenie hodowli zwierząt futerkowych, zakaz trzymania psów na stałe na uwięzi, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, kontrola społeczna ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska oraz utworzenie rady ds. zwierząt przy Ministerstwie Rolnictwa, to zasadnicze postulaty zawarte w projekcie ustawy o ochronie zwierząt przedstawionym przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego oraz szefa młodzieżówki PiS Michała Moskala – tak swój felieton zaczęła Marta Kaczyńska.

Marta Kaczyńska o prawach zwierząt

Prawniczka otwarcie poparła nową ustawę dotyczącą praw zwierząt i nikogo nie powinno to dziwić. W tym temacie udzielała się nie raz. Sama również deklaruje swoją wielką miłość do zwierząt, a szczególnie do koni. Swoją pasję przelała również na córki, które od najmłodszych lat uczą się jazdy konnej.