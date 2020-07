Porozumienie na szczycie UE. Marta Kaczyńska udostępniła słowa Viktora Orbana

– Porozumienie zawarte na szczycie UE daje Polsce ponad 124 mld euro w bezpośrednich dotacjach, a razem z uprzywilejowanymi pożyczkami to 160 mld euro w cenach bieżących dla naszego kraju – poinformował we wtorek rano premier Mateusz Morawiecki.

Marta Kaczyńska udostępniła słowa premiera Węgier

"Kilka słów do Polaków. Dzień dobry, Polsko. Każdy w Europie, kto zna matematykę, chciałby być Polakiem. I ma do tego dobry powód. Widziałem liczby. Nie ma wątpliwości, że dzisiaj być Polakiem to wspaniała rzecz. (…) Polska jest na prowadzeniu" – rozpoczyna premier Węgier.