Marta Wierzbicka ma nową fryzurę. "10 lat mniej"

"Ja się zawsze czuję dobrze w swoim ciele. Żyję w zgodzie ze swoim ciałem niezależnie od tego, czy mam parę kilo plus, czy parę kilo na minusie. Zawsze jest mi ze sobą dobrze, bo najważniejsze jest to, jak czujemy się w głowie. Jeżeli czujemy się dobrze, to wtedy widać to też na zewnątrz" – powiedziała Wierzbicka w rozmowie z portalem Jastrząb Post.