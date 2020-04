Marta Żmuda Trzebiatowska mówi o swoich przygotowaniach do Wielkanocy. Słowa jej synka wzruszają

Żmuda Trzebiatowska ograniczyła wyjścia na zewnątrz do minimum. Na swoim profilu na Instagramie pokazała zdjęcie pięknego bukietu z polnych kwiatów. W opisie przyznała, że chociaż za oknem widzi już wiosnę, a jej dom jest przygotowany na święta, to nie potrafi się tym cieszyć.

"Dom na święta wysprzątany. Eh, nie tak to miało wyglądać. Miałam zobaczyć się z najbliższymi, cieszyć wspólnie spędzonym czasem. Nie pamiętam tak pięknej pogody w Wielkanoc. Chyba ostatni raz tak słonecznie i ciepło było, jak byłam dzieckiem" – wspomina aktorka.

Artystka przyznaje, że izolacja daje się we znaki nie tylko jej, ale również jej najbliższym. "Mój synek mówi: 'Kiedy skończy się ten koronawirus, to pójdę daleko, daleko'. Serce mi wtedy pęka, bo nie jestem w stanie mu powiedzieć, kiedy to będzie" – czytamy w opisie.