Marta Żmuda-Trzebiatowska pozowała bez makijażu. Fani: "Ciąża ci służy"

Tym razem jednak próżno szukać rozświetlacza na jej twarzy. Do tego zdjęcia pozowała bez towarzystwa kosmetyków kolorowych, ale za to w szlafroku i uroczą opaską na głowie. Aktorka chciała przypomnieć, jak ważne jest dbanie o naszą skórę, a szczególnie to tyczy się kobiet w ciąży.

"Nieczęsto dziele się na forum swoimi przemyśleniami i doświadczeniem w tej kwestii, bo żaden ze mnie ekspert. Dużo śmielej robię to w wiadomościach prywatnych, zawsze podkreślającże to moje indywidualne odczucie. [...] Te z was, które do mnie napisały, doskonale o tym wiedzą", – zapewniała clebrytka przed zdradzeniem swoich tajnych trików na promienną cerę.