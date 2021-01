Martyna Gliwińska ostro odpowiedziała. "Mam już dosyć współczucia"

Na Instagramie Gliwińskiej można znaleźć bardzo dużo zdjęć jej synka. Kobieta cieszy się macierzyństwem, ale jednocześnie nie zamierza odpowiadać po raz kolejny o Bieniuku. Jakiś czas temu wyznała, że nie interesują ją jego życie i nie śledzi jego kolejnych kroków. Jednak szala goryczy się przelała w momencie, gdy do Gliwińskiej spłynęła fala kolejnych wiadomości dotyczących byłego partnera.

Gliwińska ma dosyć podejścia internautów

Martyna Gliwińska wielokrotnie w licznych wywiadach podkreślała, że nie ma już nic wspólnego z Jarosławem Bieniukiem. Jedyne, co zawsze będzie ich łączyć to mały Kazik, ale ambitna projektantka wnętrz stanowczo stwierdziła, że samotne macierzyństwo dodało jej sił do realizacji kolejnych pomysłów.