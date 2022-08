Martyna Wojciechowska nie posiada się ze szczęścia. Do Polski przyleciała jej adoptowana córka

Martyna Wojciechowska od 2009 roku prowadzi program "Kobieta na krańcu świata", który emitowany jest na antenie TVN-u. W 2014 roku w ramach pracy poleciała do Tanzanii. Tam poznała Kabulę Nkalango, która choruje na bielactwo. Z tego powodu mieszkanka Afryki w wieku 13 lat została brutalnie zaatakowana i straciła rękę. Historia dziewczyny poruszyła Wojciechowską do tego stopnia, że w 2017 roku postanowiła ją zaadoptować. Od tamtego czasu Kabula przylatuje do Polski, gdy tylko jest ku temu sposobność. A taka nadarzyła się właśnie teraz.