Martyna Wojciechowska o tym, jak się wychowuje dziewczynki: Obserwuję zmiany

– Dorośli są dla dzieci niezwykle ważni, zwracają one więc uwagę na to, że płeć jest dla dorosłych istotną kategorią i na tej podstawie kształtują również swoje dziecięce przekonania. Warto poza uważną obecnością, niezależnie od płci dziecka proponować mu zabawy, w których może ono doświadczać różnych sytuacji z codziennego życia. Tak, aby dziewczynki mogły wcielać się zarówno w kucharki, nauczycielki, astronautki, policjantki czy strażaczki. Nie czując społecznych oczekiwań co do ich zabawy, marzeń czy planów na przyszłość. Dostrzegajmy indywidualność dzieci, tak by mogły one wierzyć w siebie, a nie w stereotypy – radzi Aleksandra Iwacz-Belta, psycholożka, autorka bloga Mamologia.