Zaskakujące wyznanie Martyny Wojciechowskiej. Takie ma plany wobec Kabuli

Kabula ambasadorką kampanii Martyny Wojciechowskiej

Wojciechowska oprowadziła Kabulę po stolicy Polski, po czym zasiadła z nią do tworzenia nowego projektu. Zanim zdradzi, jakie marzenie dziewczynki niebawem spełni, podzieliła się inną, równie zaskakującą informacją. Kabula dołączyła do kampanii #Beautifulenough, której pomysłodawczynią jest Martyna. To część działań w ramach jej fundacji Unaweza.