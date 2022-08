Martyna Wojciechowska chwali Olę Żebrowską. "Dawno się tak nie śmiałam"

Ola Żebrowska pochwaliła się córką. Przy okazji opowiedziała o... stolcu

Aleksandra i Michał Żebrowscy do tej pory mieli już troje dzieci: synów Franciszka, Henryka i Feliksa. W lutym tego roku Żebrowska pokazała na Instagramie zdjęcie pozytywnego testu ciążowego z dopiskiem: "To nie COVID, to Michał".