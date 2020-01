Martyna Wojciechowska o najstarszym małżeństwie na świecie. Są razem 80 lat

John i Charlotte Henderson trafili do Księgi Rekordów Guinessa jako najstarsze żyjące małżeństwo na świecie. Martyna Wojciechowska jest pod wrażeniem stażu ich związku. "Chyba warto wziąć przykład" - apeluje podróżniczka na swoim profilu na Instagramie.

Martyna Wojciechowska udostępniła fotografię Johna i Charlotte Henderson. Nie bez przyczyny. Bowiem małżeństwo jest razem 80 lat. "Najstarsze małżeństwo na świecie! 80 lat razem! Charlotte (105 lat) i John (106 lat) Henderson zostali wpisani do Księgi Rekordów Guinnessa. Poznali się w 1934 roku na uniwersytecie. Ona - studentka pedagogiki, on - obrońca w drużynie futbolowej. Jaką mają radę na długie i szczęśliwe życie we dwoje? 'Przeżywać każdy dzień i starać się, żeby jutro było lepsze niż dzisiaj' - mówi John. Chyba warto posłuchać i wziąć przykład" - napisała podróżniczka.