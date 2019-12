Para z siedmiorgiem dzieci zorganizowała zbiórkę. Ich rodzina ujawniła, na co tak naprawdę zbierają

Bezrobotna para z siedmiorgiem dzieci zorganizowała zbiórkę w serwisie GoFundMe, aby zebrać fundusze na prezenty świąteczne. Twierdzili, że są zmuszeni polegać na pomocy przyjaciół i krewnych, organizacji charytatywnych oraz banków żywności, aby wyżywić swoje dzieci, które nie ukończyły siedmiu lat.

25-latka kontynuowała ich historię: "Nasza sytuacja jest o wiele trudniejsza, ponieważ święta są już za kilka tygodni. Wstydzimy się, że musimy to robić, ale sytuacja nas do tego zmusiła. Docenimy każdą pomoc". Do tej pory udało im się zebrać 3400 funtów (ok. 17 300 zł).