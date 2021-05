Martyna Wojciechowska szczerze o macierzyństwie. "Mogłam nie zostać mamą"

Dodała, że teraz kobiety mierzą się z dużymi wyzwaniami. Do codziennych prac doszła praca zdalna. - Kobiety, które i tak miały dużo obowiązków domowych, siedząc teraz na tych callach i online'ach, to bardzo ogarniają to pranie i sprzątanie, i dzieci w międzyczasie. Mierzymy się z dużymi wyzwaniami – stwierdziła Wojciechowska. Podróżniczka zauważyła także, że kobiety nadal walczą z nierównościami.