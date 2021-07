Martyna Wojciechowska zaszczepiła się. W komentarzach burza

Racjonalne argumenty

"Wierzę w medycynę i jej rozwój. Wierzę w to, że przynosi nam większe bezpieczeństwo. (...) Ufam przede wszystkim lekarzom. A COVID-19 to poważna, często śmiertelna choroba. Mój tata nie zdążył się zaszczepić, zanim zachorował i przez wiele dni drżeliśmy o jego życie. Zdrowie i bezpieczeństwo moich bliskich to dla mnie najważniejszy argument" - wyjaśniła.