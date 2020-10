Martyna Wojciechowska zdradza, co ma w plecaku. Bez tych rzeczy się nie rusza w podróż

Martyna Wojciechowska o tym, co ma w plecaku

Jak podkreśla w wywiadach Wojciechowska, z każdej podróży wraca bogatsza o nowe doświadczenia. Realizuje ciekawe materiały, a opowieściami tymi dzieli się z widzami. Teraz w rozmowie z gazetą "Fakt" zdradziła, co zawsze ma w plecaku, który zabiera w podróże. - Mój plecak to mój świat. To mój atrybut, mam w nim wszystkie potrzebne do przetrwania rzeczy. Zawsze biorę wiec ze sobą mały nóż, tzw. scyzoryk i taśmę klejącą, która sprawdza się w wielu nieprzewidzianych sytuacjach. Mam też notes i coś do pisania, bo jestem tradycjonalistką. Pamiętam też o telefonie, bo muszę być w stałym kontakcie z córką – opowiada gwiazda.