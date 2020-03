Martyna Wojciechowska opublikowała niesamowite zdjęcie. "To nie jest fotomontaż!"

Martyna Wojciechowska ze swoich podróży przywozi nie tylko pamiątki, ale również wspomnienia i znajomości na całe życie. Na swoich profilach dzieli się z fanami sylwetkami niezwykłych osób. Tym razem pokazała fotografię, na której widzimy podróżnika z niedźwiedzicą.

Martyna Wojciechowska pokazała niezwykłe zdjęcie

Niedawno na jej profilu pojawiła się niesamowita fotografia, na której widzimy mężczyznę, który dzieli się z niedźwiedzicą swoim posiłkiem. Podróżniczka w opisie pod zdjęciem wyjaśniła, co dokładnie się stało. "To zdjęcie, to nie fotomontaż. Zostało zrobione w latach 70. i uwiecznione jest na nim niezwykłe spotkanie rosyjskiego eksploratora Nikolai Manchulyaka i dzikiej niedźwiedzicy polarnej z młodymi. Badacz został przez nią wytropiony przez zapach jedzenia i postanowiła do niego dołączyć! W tej sytuacji Nikolai nie miał wyboru, musiał się podzielić swoim posiłkiem i cierpliwie znosić zabawy młodych, które zrobiły sobie z niego idealny obiekt do wspinaczki i gryzak. Nikt na tym zdjęciu nie ucierpiał, po jakimś czasie matka spokojnie odeszła z młodymi" – napisała.