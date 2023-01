Maryla Rodowicz pomogła choremu bratu. Teraz okazuje się, że zrobiła coś jeszcze

Z pomocą przyszła mu jednak siostra, która sfinansowała jego leczenie. - Na operację pojechałem 5 grudnia, wszystko się udało i po tygodniu byłem już w domu. To Marylka za wszystko zapłaciła - powiedział Jerzy Rodowicz w rozmowie z "Rewią". Mężczyzna wyznał także, że w związku z rekonwalescencją, która go czeka, siostra zaproponowała mu, aby się do niej wprowadził.