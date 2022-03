Marzena Kipiel-Sztuka szuka mężczyzny. Zdradziła, czego oczekuje

Przyjaciel i kochanek

Marzena Kipiel-Sztuka zaznacza, że jej partner musi być, przede wszystkim, interesującym rozmówcą. - Jeżeli zgaszą nam światło, skończy się pierwszy etap fascynacji seksem, bliskością, itd., to ważne, żebym ja miała z tym człowiekiem o czym rozmawiać. To fundament. Nie potrzebuję mężczyzny, by był tylko do seksu. Jakie by to było nudne! Jakbym miała się z nim poza łóżkiem nudzić, to taka relacja nie ma sensu. Mężczyzna dla mnie musi mieć pasje, tajemnice, być niezależny, samodzielny. Przede wszystkim to powinien być przyjaciel - aktorka podsumowuje w rozmowie z "Faktem".