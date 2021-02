Marzena Rogalska ma nową pracę. Wiemy, gdzie będzie można zobaczyć prezenterkę

Łzy...szczęścia

Powody odejścia prezenterki nie są do końca jasne, choć można domniemywać, że gwieździe nie do końca było po drodze z polityczną linią stacji. Wiele lat na antenie było też wyczerpujące dla dziennikarki. Pierwszy raz po odejściu, gwiazda wypowiedziała się na Instagramie Beaty Sadowskiej:

Gwiazda w wywiadzie wspomina też, że kocha celebrować życie i proste przyjemności. Opowiada, jak gotuje rosół według pięciu przemian i że nic nie daje jej tyle szczęścia, co podróże: “Na co najlepiej wydawać pieniądze? To zawsze pojawiają się podróże. Myślę sobie, o to warto zawalczyć".