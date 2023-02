Marzena Rogalska zadała szyku. Taki płaszcz to hit

Marzena Rogalska w "Dzień dobry TVN". Zachwyciła stylizacją

Marzena Rogalska pojawiła się w sobotni poranek jako gościni w "Dzień dobry TVN". Prowadząca "Miasto kobiet" zachwyciła elegancką koszulą w intensywnie kobaltowym kolorze, który mocno przykuwał uwagę. Koszula wyróżniała się też sporym, asymetrycznym kołnierzem. To idealny kolor i fason dla Rogalskiej – jej look był radosny i pełen energii. Prezenterka uzupełniła stylizację czarnymi spodniami oraz botkami, miała także usta pomalowane na intensywnie czerwony kolor, co świetnie współgrało z całością.