Marzena Rogalska zaszalała. W cekinowym garniturze wygląda bosko

Marzena Rogalska jest absolutnie uwielbiana za swoją błyskotliwość, poczucie humoru oraz dystans do siebie i świata. Wiele dojrzałych kobiet inspiruje się także jej odważnym podejściem do mody. Dziennikarka nie chowa się w czerniach i szarościach, lecz wybiera intensywne kolory. Na jej Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 260 tys. osób, można zauważyć, że najchętniej wybiera odcienie różu, czerwieni i pomarańczy. W minionym 2022 roku Rogalska decydowała się również na bardzo modną limonkę oraz kobalt. Jeśli chodzi o kroje, to najczęściej stawia na klasykę, np. kopertowe dekolty.