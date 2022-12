Nietypowy kolor kurtki. To doskonała inspiracja dla dojrzałych kobiet

Gwiazda stawia na kolor

Marzena Rogalska to postać, która zaraża pozytywną energię. To, co nosi na sobie, jest spójne z jej osobowością. Dzięki temu gwiazda tworzy wiarygodny wizerunek, a przy tym pokazuje kobietom 50+, że kolor nie jest zarezerwowany dla żadnych przedziałów wiekowych. W szafie gwiazdy dominują soczyste pomarańcze, jesienne żółcie, wibrujące zielenie, ale też czerwienie, których odcieni jest tyle, że do wyliczenia wszystkich brakuje palców u rąk.