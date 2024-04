Marzyła o życiu w zakonie. Została gwiazdą filmów dla dorosłych

Teresa Orłowska vel Orlowski była prawdziwą gwiazdą lat 80. w Niemczech. Choć jako nastolatka z Dębicy marzyła, by zostać zakonnicą, po wyjeździe za granicę zbiła fortunę na udziale w filmach dla dorosłych. W związku z nadużyciami finansowymi uciekła do Marbelli, gdzie mieszka do dziś.