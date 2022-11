Maseczka z dyni to hit. Twarz jest po niej gładka jak nigdy

Zawarta w dyni witamina A pomaga utrzymać odpowiednie nawodnienie skóry, zwalcza wolne rodniki i opóźnia proces starzenia. To warzywo ma również silne działanie w procesie oczyszczania tłustej skóry z niedoskonałościami, skłonnej do wyprysków i alergii. Witamina E, nazywana często "witaminą młodości" działa przeciwstarzeniowo, zwiększa elastyczność skóry i redukuje drobne zmarszczki. Cynk zawarty w dyni działa normalizująco, reguluje wydzielanie sebum, a co za tym idzie, niweluje przetłuszczanie się włosów i łojotokowe zapalenie skóry.