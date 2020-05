Maseczka z węgla aktywnego. Zrobisz ją za grosze w domowym zaciszu

Maseczka węglowa od dwóch lat wiedzie prym. Nic dziwnego. Efekty jej widoczne są już po pierwszym zastosowaniu, a dzięki prostej recepturze, stworzysz ją sama w domowym zaciszu.

Węgiel aktywny od lat występuje w kosmetykach do twarzy, włosów, zębów i ciała. Świetnie radzi sobie z podrażnieniami i bakteriami, działa kojąco oraz zatrzymuje nadmiar sebum. Ma właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwzapalne. Z tego względu znalazł zastosowanie w kosmetykach przeznaczonych do leczenia trądziku.

Czarna maseczka peel off To świetne rozwiązanie dla osób mających problem z rozszerzonymi porami, wągrami czy zaskórnikami. Polecana jest w szczególności dla osób zmagających się z nadmiernym wydzielaniem łoju, jak również dla kobiet stosujących regularnie fluidy i podkłady. My uwielbiamy te w płachcie, ale dużą popularnością cieszą się również te w formie kremu, które zastygają po nałożeniu na twarz. Po odczekaniu zalecanego czasu (ok. 10 - 25 min.), maseczkę odrywamy ze skóry.

Maseczka węglowa- cena Maseczka węglowa należy do tanich kosmetyków, które na dodatek możesz samodzielnie zrobić w domu. Ceny opakowań 20 lub 30 sztuk tabletek albo kapsułek zaczynają się już od 5 zł, gotowy proszek lub maska typu peel of są droższe. Ich ceny wahają się od 4 złotych do kilkunastu.

Domowa maseczka na trądzik z węgla aktywnego - przepisy Zamiast kupować dermokosmetyki z węglem aktywnym, możemy zrobić w domu maseczkę z węglem. Ponadto jej przygotowanie nie jest czasochłonne. Dwie lub trzy pastylki węgla aktywnego wystarczy połączyć z gęstym jogurtem naturalnym, a następnie rozgnieść i wymieszać w małej szklance. Powstałą papkę nanosimy na policzek lub brodę i trzymamy przez ok. 10 minut. Jeśli nie wystąpi zaczerwienie lub podrażnienie skóry, możemy zastosować maseczkę na trądzik na całą twarz.

Popularniejszą recepturą jest ta z użyciem żelatyny. Do niedużej miski wsyp węgiel i żelatynę. Powoli dodawaj wodę w ilości pozwalającej na stworzenie gęstej mazi (ok. jednego kieliszka). Mieszankę dokładnie wymieszaj aż składniki połączą się ze sobą. Tak przygotowaną maseczkę na wągry nakładaj na twarz grubą warstwą, pomijając oczy i brwi. Trzymaj na twarzy ok. 20-30 min