Maseczki ochronne. Jak poprawnie je nosić? Zacznij przestrzegać zasad dla własnego dobra

Jak poprawnie nosić maseczki ochronne – zalecenie WHO

Maseczki ochronne – o czym pamiętać podczas noszenia?

Niezależnie od tego, na jaką maseczkę ochronną się zdecydujesz, zawsze zakładaj ją czystymi rękami. Oprócz tego musi ona ściśle przylegać do twarzy, zakrywając nos oraz usta, ale przede wszystkim nie może się przemieszczać. Wybrana maseczka ochronna nie powinna być noszona dłużej niż kilkadziesiąt minut, niekiedy jednak mając ograniczony dostęp do wymiany maseczki, nie powinna być dłużej na twarzy niż do zawilgocenia. Dobrze wcześniej poćwiczyć poprawne zakładanie maseczki, nim wyjdziesz w niej z domu. Upewnij się, czy po nałożeniu maseczki nie odstaje ona z boku – tym samym "umożliwi" przedostanie się aerozoli do wewnątrz lun zewnątrz jej powierzchni. Choć samo zakładanie nie jest trudne, podobnie jak noszenie maseczki ochronnej, warto poświęcić temu więcej czasu dla większej pewności i bezpieczeństwa.