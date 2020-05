Maseczki ochronne. Jakie są kary za ich brak?

"Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa" – brzmi jeden z paragrafów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. To sposób na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. I choć nie wiadomo, kiedy nakaz zniknie, prawdopodobnie nie nastąpi to szybko.

Kara za brak maseczki

Za brak maseczki grożą surowe kary. Może być to mandat lub kara administracyjna. Funkcjonariusze mogą wystawić mandat o maksymalnej wysokości 500 zł. Mogą też skierować sprawę do sanepidu, a to zapowiada bardziej dotkliwy finał. Kara administracyjna wynosi bowiem od 5000 do 30 000 zł.

Mundurowi deklarują, że karanie niefrasobliwych obywateli to ostateczność i że wolą edukować, niż wlepiać mandaty.