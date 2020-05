WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Salony fryzjerskie nadal zamknięte. Warszawscy styliści komentują - Ciągle żyjemy w stanie niewiedzy. Myślę, że jakby rząd podał datę, nawet odległą to przynajmniej można byłoby się szykować do powrotu – mówi Marta Zawiślańska, influencerka i stylistka fryzur gwiazd. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Instagram.com) Otwarcie salonów fryzjerskich oraz kosmetycznych zaplanowano na czwarty, ostatni etap odmrażania polskiej gospodarki. Fryzjerzy w całej Polsce czekają na konkretne daty. Przypuszczają, że może to nastąpić 18 maja. Marta Zawiślańska prowadzi warszawskie Atelier Stylissimo. Jak mówi redakcji WP Kobieta, jest gotowa na przyjęcie klientów, ale brak konkretnej daty otwarcia salonów fryzjerskich, powoduje zamęt. Zastanawia ją również dlaczego np. duże sklepy i galerie handlowe mogą być otwarte, a salony wciąż nie. – W Biedronce czy Lidlu jest 30, 40 osób w jednym momencie. Nie sądzę, żeby w takich sklepach było sterylniej niż w salonach fryzur, w których i tak mocno dba się o higienę i dezynfekcje każdego dnia. Ciągle zastanawiam co stoi na przeszkodzie, żebym mogła pracować razem z koleżanką obok na stanowisku – mówi stylistka. Dodaje, że przy najszczerszych chęciach nie da się utrzymać miejsca pracy, nie zarabiając nawet złotówki. – Myślę, że powrót nas, fryzjerów, jest absolutnie konieczny. My tylko czekamy na hasło i jesteśmy w pełnej gotowości do pracy – ocenia. "Żyjemy z oszczędności" Kasia Miłek od 14 lat razem z mężem Darkiem Miłka prowadzi atelier w centrum Warszawy. Jak przyznaje w rozmowie z WP Kobieta, obecnie przechodzą "lekkie załamanie psychiczne". - Nie wiemy co z tym fantem mamy robić, nic nie jest od nas zależne. W mediach społecznościowych zorganizowaliśmy strajk #ChcemyDoSalonu. Nie chcemy zwalniać pracowników więc w taki sposób manifestujemy swoje stanowisko – mówi mistrzyni fryzjerstwa i założycielka salonu 1909. Małżeństwo prowadzi w Warszawie cztery salony i zatrudnia około stu osób. Nie otrzymali realnego wsparcia w walce z utrzymaniem miejsc pracy podczas pandemii. - Płacimy o połowę niższy ZUS i tyle – mówi Kasia Miłek. Dodaje, że pracują u niej styliści, po 10, 12 lat. Nie wyobraża sobie ich zwolnić, a działalność zakończyć. – Szukamy oszczędności gdzie tylko możemy. Wstrzymujemy opłaty faktur, VAT-u, ale mimo wszystko pracownicy też muszą otrzymać wynagrodzenie, bo muszą z czegoś żyć. Aby utrzymać stanowiska pracy korzystamy z zasobów prywatnych i oszczędności – dodaje. Kasia Miłek przypuszcza, że salony mogą zostać otwarte 18 maja i zaznacza, że jeżeli tak się nie stanie, to staną przed trudnymi decyzjami. Wirusolog Tomasz Wołkowicz ocenia, że decyzja władz o nie wznawianiu działalności salonów, może wynikać z faktu, że trudniej jest zachować w nich bezpieczeństwo. – W przypadku usług fryzjerskich kontakt między klientem a usługodawcą jest dość długi i musi być bliski. Po trzecie raczej nie da się zrealizować założenia maseczki przez klienta w trakcie strzyżenia. Wydaje mi się, że decyzja rządu wynika ze specyfiki pracy stylistów – mówi wirusolog.