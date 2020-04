Maseczki ochronne. Pogadajmy o alternatywnych rozwiązaniach i modnych wzorach

Modne maseczki ochronne – co z chustą i kominem?

Oczywiście nie sposób pominąć także kwestii związanej z niechęcią niektórych osób do noszenia maseczek ochronnych. W końcu obowiązek zakrywania twarzy nie odnosi się wyłącznie do tego typu ochrony nosa i ust. Równie dobrze możemy sięgnąć po chustę, ale pamiętaj, że jest to bardziej tymczasowe rozwiązanie. Chusta może z łatwością zsunąć się z twarzy, a skóra pod nią szybciej się poci. Maseczkę ochronną możesz także zastąpić kominem, ale jest to nieco uciążliwe. Bardziej przylega do ciała niż chusta, więc gdy nadejdą cieplejsze dni, będziesz odczuwać duszności oraz gorąco.