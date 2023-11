Masywne "buciory" robią furorę wśród gwiazd. Gardias też je nosi

Są trendy, które mają rzeszę wielbicieli, ale również takie, do których trzeba się nieco przekonać. Tak jest też w przypadku ciężkich, masywnych kozaków. To właśnie takie modele królują obecnie wśród najpopularniejszych influencerek i blogerek modowych. Jak je nosić, by prezentować się naprawdę stylowo? Podpowiadamy.