Masz taką gumkę do włosów? Koniecznie musisz poznać sprytny trik

Chodzi o to, by zalać taką gumkę wrzątkiem. W tym celu najlepiej wsadzić ją do niewielkiej miseczki. Akcesorium do włosów w mig się skurczy i będzie wyglądać jak nowe. Fizyka w czystej postaci. Już nie musisz inwestować w nowe gumki. Wystarczy, że zastosujesz ten genialny trik.