Masz taki klucz do mieszkania? Ślusarz ostrzega

Choć wiele osób ma świadomość, jak ważny jest wybór zamka do drzwi wejściowych, często niestety kierujemy się przede wszystkim popularnością danego modelu oraz jego ceną. Im niższa, tym dla wielu lepiej, ponieważ zmniejszą się wówczas koszty remontu lokalu. Myślenie to jest jednak błędne i może doprowadzić m.in. do obrabowania mieszkania.