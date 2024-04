Masz taki objaw? Od razu zgłoś się do ginekologa

Utrzymywanie higieny miejsc intymnych jest niezwykle ważne. Choć specjaliści wciąż spierają się w tym, czy należy przemywać je wyłącznie wodą czy także stworzonymi do tego rodzaju miejsc płynami, każda osoba powinna dostosować to pod siebie. Co jest natomiast ważne, to pilnowanie zapachów, jakie mogą wydzielać się z okolic miejsc intymnych. Niektóre wiążą się z chorobami, które mają nieprzyjemne konsekwencje.

Nieprzyjemne zapachy z miejsc intymnych

Zapachy wydzielające się z pochwy są całkowicie normalne. Część z nich należy jednak do grupy niebezpiecznych dla zdrowia, w związku z czym należy być na nie wyjątkowo wyczulonym. Wśród nich zapach chemiczny, podobny do wybielacza bądź amoniaku.

Chemiczny zapach z pochwy może być wynikiem kilku rzeczy. Po pierwsze, nagromadzenie się moczu w bieliźnie lub wokół sromu, które może wywołać właśnie taki zapach. Jeżeli jest on jednak bardzo silny, może oznaczać odwodnienie organizmu.

Po drugie, bakteryjne zapalenie pochwy, które jest częstą infekcją. Oprócz nieprzyjemnego zapachu, mogą pojawić się także inne objawy, takie jak swędzenie pochwy, pieczenie podczas oddawania moczu oraz szara lub biała wydzielina.

Ten zapach z pochwy powinien martwić

Drugim zapachem, jaki należy do nieprzyjemnych i niebezpiecznych dla zdrowia, jest zapach rybi, określany dokładniej zapachem rozkładającej się ryby. Oznacza on stan chorobowy pochwy, w związku z którym natychmiast należy wybrać się do ginekologa.

Zapach rybi również może być wynikiem bakteryjnego zapalenia pochwy. Ale nie tylko. Inną chorobą, która się z nim wiąże, jest rzęsistkowica, czyli zakażenie rzęsistkiem pochwowym. Jest on przenoszony drogą płciową i leczony za pomocą antybiotyków.

