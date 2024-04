Czy ślad na majtkach to problem? Ginekolożka mówi wprost

Ginekolożka Agnieszka Nalewczyńska na swoim instagramowym profilu edukuje kobiety. Często porusza ważne społecznie tematy. W ostatnim wpisie postanowiła wyjaśnić kobietom, do czego służy wydzielina z pochwy i czy to normalne, jeśli widzimy jej ślady na bieliźnie niemal codziennie.

"Czy ślad na majtkach to problem?" - pytają często pacjentki, zaniepokojone widoczną na bieliźnie wydzieliną z pochwy.

Wydzielina pochodząca z pochwy, zwana także śluzem szyjkowym, jest naturalnym i niezmiernie istotnym elementem dla zdrowia intymnego kobiety. Jest to substancja produkowana przez gruczoły śluzowe znajdujące się w szyjce macicy oraz pochwie.

Wtedy pełni głównie funkcję ochronną. Tworzy naturalną barierę przed drobnoustrojami i infekcjami, zapobiegając ich przedostawaniu się do macicy i jajowodów.

Dr Agnieszka Nalewczyńska zwróciła się do swoich widzek z ważnym apelem. Podkreśliła, że noszenie wkładek higienicznych jest szkodliwe i niezdrowe dla kobiet.

