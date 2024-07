Masz taki PIN do karty? Natychmiast go zmień

Kod PIN, czyli Personal Identification Number, to unikalny kod, który umożliwia korzystanie z karty płatniczej. Dzięki niemu można wpłacać i wypłacać gotówkę z bankomatu lub przeprowadzać transakcje, np. w sklepach.

PIN powinien znać jedynie właściciel karty, dlatego warto zadbać nie tylko o to, by go zapamiętać, ale także by był na tyle skomplikowany, żeby złodzieje nie byli w stanie łatwo go odtworzyć.

Masz taki PIN? Lepiej go zmień

Większość ludzi przechowuje wszystkie swoje oszczędności na koncie bankowym. Dlatego właśnie powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby nasze karty były jak najlepiej zabezpieczone. Niestety, sporo osób ustawia proste kody PIN, co w przypadku kradzieży karty, zdecydowanie ułatwia złodziejom zabranie naszych oszczędności.

Warto więc, by nasz kod PIN składał się z trudnego do odgadnięcia ciągu liczb. Zdecydowanie nie powinny to być pierwsze cztery cyfry ani rok urodzenia - nasz lub naszych bliskich. Nick Berry, analityk danych z firmy Meta, na podstawie wieloletnich obserwacji, wskazał, które czterocyfrowe kody są najłatwiejsze do odgadnięcia. Wśród nich znajdują się: 1234, 1111, 0000, 1212, 7777, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969, 2580. Jeśli twój kod PIN to jeden z tych ciągów, powinieneś jak najszybciej go zmienić.

Najczęstsze błędy posiadaczy kart płatniczych

Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniają posiadacze kart płatniczych, jest zapisywanie kodu PIN na powierzchni karty lub na karteczce przechowywanej w portfelu. W takiej sytuacji, w przypadku kradzieży, utrata pieniędzy jest niemal pewna.

Jak więc zabezpieczyć swoją kartę? Dobrym rozwiązaniem jest włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego w aplikacji bankowej. Dzięki temu, za każdym razem, gdy próbujemy przeprowadzić transakcję płatniczą (poza transakcją zbliżeniową), otrzymamy powiadomienie z prośbą o potwierdzenie zapłaty. Transakcja zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy zaakceptujemy ją za pośrednictwem aplikacji.

