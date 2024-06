Pij codziennie. Kleszcze nawet się nie zbliżą

Kleszcze to niewielkie pajęczaki z podgromady roztoczy. Osiągają od ułamka milimetra do nawet 30 mm. Żywią się krwią ssaków i ptaków. To nosiciele wielu groźnych chorób, takich jak borelioza, bartoneloza czy babeszjoza.

Sezon wzmożonej aktywności kleszczy zaczyna się w czerwcu, a kończy we wrześniu. W tym czasie jesteśmy szczególnie narażeni na ugryzienie. Co zrobić, żeby nie mieć kleszczy? Sięgnij po zioło, które kupisz w każdym sklepie. Pij je codziennie, a szkodniki nawet się nie zbliżą.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Co odstrasza kleszcze u ludzi?

Kleszcze żywią się krwią ssaków i ptaków. Żyją w lasach i parkach, jednak coraz częściej można spotkać je w przestrzeni miejskiej. Skrywają się w wysokich trawach. Atakują ze znienacka. Co przyciąga kleszcze? Zapach potu, dwutlenku węgla, amoniaku i feromony. Ze względu na niewielkie rozmiary ich obecność na ciele jest niewyczuwalna. Po każdym wyjściu z domu należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Kleszcze potrafią wbić się w nieoczywiste miejsca, takie jak pachwiny, pachy czy płatek ucha.

Co odstrasza kleszcze u ludzi? Pajęczaki są bardzo wrażliwe na zapachy. Nie znoszą aromatu lawendy, rozmarynu, tymianku, bazylii, cytryny, trawy cytrynowej i kamfory. Olejki eteryczne z tych roślin stanowią podstawę naturalnych repelentów przeciwko kleszczom. Jest jednak jeszcze jeden, niepozorny krzew, który nie tylko odstrasza kleszcze, ale i łagodzi przebieg boreliozy.

Pij codziennie. Kleszcze nawet się do ciebie nie zbliżą

Czystek to niewielki krzew uprawiany w krajach leżących nad Morzem Śródziemnym. Roślina jest bogata we flawonoidy, polifenole, kwasy fenolowe i olejki eteryczne, które odstraszają komary i kleszcze. Wykazuje działanie antygrzybiczne, antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Neutralizuje enzymy odpowiadające za rozpad włókien kolagenowych. Wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego i odpornościowego.

Jak stosować czystek na kleszcze? Zaopatrz się w suszone ziele czystka. Wsyp dwie łyżeczki do kubka i zalej je wrzątkiem. Odstaw je do ostygnięcia, a po tym czasie wypij zawartość. Stosuj go regularnie, a kleszcze nawet się nie zbliżą. Gotowy napar możesz wykorzystać do przygotowania naturalnego sprayu odstraszającego pajęczaki. Przelej go do butelki z atomizerem i spryskaj się nim przed każdym wyjściem z domu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.