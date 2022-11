Masz tę linię na dłoni? Jesteś szczęściarą

Skąd bierze się linia Anioła Stróża?

Nie wiadomo dokładnie, co wpływa na pojawienie się tej linii. Wiadomo jednak, że posiadamy ją już w dniu narodzin, bo linie papilarne są nam na stałe "przypisane" przez naturę. Niezależnie od tego, skąd się bierze, nie ulega mimo wszystko wątpliwości, że wielu ludzi wierzy w to, że linia Anioła Stróża wpływa na ich życie. Czy to tylko placebo czy coś więcej? Jak uważacie?