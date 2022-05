Masz w domu taką 10-groszówkę? Może być warta krocie

Kolekcjonowanie monet to hobby wielu osób, często zaszczepiane z pokolenia na pokolenie. Nieraz jednak bywa tak, że zainteresowanie monetami z czasem odchodzi w niepamięć, a wypełnione po brzegi klasery trafiają na najwyższą półkę w szafie lub na strych. Jednak jeśli masz taki zbiór, to z pewnością warto do niego wrócić i dokładnie mu się przyjrzeć. Bowiem monety z czasem zyskują na wartości, a te rzadko spotykane wyceniane są na krocie.