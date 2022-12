Masz w domu ziemiórki? Zrób to, a nigdy nie wrócą

Zauważyłaś małe muszki krążące wokół roślin? To nie są owocówki. To ziemiórki, które mogą zrujnować twoje kwiaty. Dorosłe owady nie są szkodliwe dla roślin, ale ich obecność w mieszkaniu potrafi zdenerwować niejedną osobę. Za to największymi szkodnikami są niewątpliwie żerujące larwy ziemiórek. Oprócz podgryzania korzeni i pędów, osłabiania i doprowadzania do obumarcia roślin, stwarzają też warunki do rozwoju grzybów.