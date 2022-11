Masz w szafie jeansy, które są już za małe? Nic straconego – istnieje sposób na ich powiększenie

Ten trik podbija TikToka

Internautki są zachwycone tym sprytnym i prostym trikiem, który pozwoli im zatrzymać ulubione jeansy. Wiele z nich zdecydowało się na zostawienie komentarza pod nagraniem, które obejrzało do tej pory 10,2 miliona osób. "To naprawdę działa! Zrobiłam to!", "Muszę to sprawdzić. Akurat mam jedne mniejsze spodnie", "A ja sprzedałam moje ulubione stare levisy", "Tyle lat odchudzałam się do jeansów, a można je rozciągnąć" – czytamy.