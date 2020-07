Mateusz Damięcki i Patrycja Krogulska. Aktor miał walczyć o "rozwód" kościelny

– Nie znam nikogo, kto byłby tak krótko ze swoim współmałżonkiem, jak ja – w taki sposób Mateusz Damięcki odniósł się do zakończonego po 8 miesiącach małżeństwa. Potem prasa kolorowa pisała, że aktor chciał wykreślić ten czas ze swojego życia i zdecydował się skierować do sądu metropolitalnego wniosek o "rozwód" kościelny. Według "Faktu" nie przychylono się jednak do prośby Damięckiego.

Mateusz Damięcki – rozwód "kościelny"

"Czy naprawdę wydaje się państwu, że to nie ma znaczenia? Że to wszystko jedno? Że tylko dlatego, iż jak niektóre osoby publiczne nie zaprosiłem waszego fotografa na uroczystość, to możecie wrzucić sobie do materiału zdjęcie z poprzedniego ślubu Damięckiego?" – pytał rozgoryczony. "Czy nie ma dla was znaczenia różnica między imionami: Paulina i Patrycja, uczuciami szczęścia i nieszczęścia, słowami: miłość i pomyłka, radość i niewypał, słońce i deszcz?" – czytaliśmy.