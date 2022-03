Matka i babka Moniki Miller miały poglądy proputinowskie. Teraz uległy one diametralnej zmianie

Matka i babka Moniki Miller popierały rządy Putina

"Nie każdy ma świadomość tego, jak wygląda życie w Ukrainie. Mama mojej mamy jest Ukrainką, a tata Rosjaninem. Mieszkaliśmy w tej części Ukrainy, która mówiła głównie po rosyjsku, dlatego zarówno moja mama, jak i babcia zawsze były bardziej proputinowskie. Oczywiście to się teraz bardzo zmieniło. (…) Moja mama jest zrozpaczona, bo widziała na własne oczy, co dzieje się na granicy. (…) Widać, że to wszystko ją stresuje, że się załamuje pod tym ciężarem" – powiedziała Monika Miller w rozmowie z Plotkiem.