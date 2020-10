Matka niepełnosprawnego dziecka mówi, jak wygląda życie jej rodziny. "W pięć lat stuknęło ponad pół miliona złotych"

Matka niepełnosprawnego dziecka zabiera głos

"Te pięć lat dało mi tak w kość, że mogłabym tym obdzielić wszystkich Rządzących, Trybunał Konstytucyjny i jaśnie nam panującego Jarosława. (...) W naszym kraju wszystko robi się od d…. strony. Najważniejsze, by urodzić. A potem? A potem to już nie płód a dziecko. A dziecko należy nie do Państwa, a do rodziców. I to oni muszą nieść ciężar przez całe życie" - napisała na Facebooku Agnieszka Jóźwicka.